Öncü Gençlik Amiral Soner Polat Kurultayı hazırlık toplantılarına başladı

Vatan Partisi’nin gençlik kolu Öncü Gençlik, Vatan Partisi’nin 11. Olağan Genel Kurultayı için hazırlıklarına çeşitli şehirlerde toplantılar yaparak başladı.

Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı ve Öncü Gençlik Genel Sekreteri Ferdi Tanhan’ın katılımlarıyla yapılan toplantılarda Amiral Soner Polat Kurultayı için hazırlanan Merkez Karar Kurulu Rapor Taslağı konuşuldu.

AYNI GEMİDEYİZ

Toplantılarda Aydınlık Hareketinin geçmişten günümüze siyasetleri konuşularak başlayan toplantılarda iki çizgi mücadeleleri konuşuldu. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu’nun 22 Eylül 2018 günü açıkladığı Aynı Gemideyiz stratejinin tarihi önemine vurgu yapılarak Türkiye’nin bütün milli kuvvetlerinin ABD emperyalizmine karşı birleşmesi gerektiği konuşuldu.

Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, İstanbul’da katıldığı toplantıda “Türkiye’nin önünde altın fırsatlar var. Son 4 yıllık süreçte Türkiye ayağa kalktı, Türk ordusu tarih yazdı, terör örgütleri ezildi millet birleşti. . Bu noktada gençliği her kesimden birleştiren Öncü Gençlik çok önemli bir pratik yaşadı. Üniversiteler vatanseverliğin kalesi oldu. Bölücü örgüt uzantıları temizlendi. Şimdi bu süreci daha iyi kavramak ve görevlerimizi netleştirmek için, çok önemli bir kurultay yapacağız. Öncü Gençlik bütün örgütleriyle bu sürece zihnen hazırdır." dedi.

TÜRK GENÇLİĞİNİ BİRLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Gençlik mücadelesinin öneminin vurgulandığı toplantılarda Vatan Partisi Öncü Gençlik’e yeni dönemde düşen görevler de konuşuldu.

Öncü Gençlik Genel Sekreteri Ferdi Tanhan Eskişehir’de: “Öncü Gençlik Türkiye'nin geleceğini teminat altına almak, üretim devrimini başarmak, Türkiye'yi Avrasya'daki onurlu yerinde aydınlıklara taşımak için görevinin başındadır. Türk gençliği tarihin her döneminde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiştir. Türk gençliğini vatan mücadelesinde birleştirmeye ve üniversitelerde Mehmetçiğin sesi olmaya devam edeceğiz.” dedi.