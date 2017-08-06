Türkiye'nin dört bir yanından farklı görüşten yüzlerce genç İzmir Dikili’deki Vatan Partisi Öncü Gençlik Yaz Akademileri kampında biraraya geldi. Akademi boyunca beraber eğlenip, beraber öğrenen; paylaşan, üreten gençler yeni döneme çok yönlü eğitim programıyla hazırlandı.

Hem eğlendiler, hem öğrendiler… Gençler beraber çalışıp, üretmek için İzmir Dikili’deki yaz kampında buluştu.



Farklı tarihlerde iki ayrı kamp şeklinde gerçekleşen Öncü Gençlik Yaz Akademileri, doğu’nun Anadolu kültüründe, batı’nın şehir yaşamında yetişen yüzlerce farklı karakteri bir araya getirdi.



Kampta eğitim verenelr arasında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yıldırım Koç, Yrd. Doç. Dr. Atakan Hatipoğlu, Çağdaş Cengiz ve Gazeteci Şule Perinçek'de bulunuyor.



Öncü Gençlik Yaz Akademileri, Van’daki Atatürkçü gençten Aydın’ın sosyalist gencine; Kayseri’nin milliyetçi gencinden İzmir’in Atütürkçü kadınlarına kadar farklı siyasi görüşleri yan yana getirdi.



O gençlerden biri daha önce FETÖ okullarında eğitim görmüş Öncü Gençlik İzmir İl Örgütü Üyesi Elfide Nur Atalay'dı…



TKP’den ayrılarak Öncü Gençlik’te görev almaya başlayan Öncü Gençlik Aydın İl Başkanı Doğukan Doğan ise nedenini şu sözlerle açıkladı:



"TKP siyaseti gereği dar bir çerçeveye kendini sıkıştırmış durumdadır. Buna bağlı olarak TKP gençliğinde de bunun yansımaları görülmektedir"



Öncü Gençlik saflarında başarılı sporcular da yer aldı.



ulusal.com.tr