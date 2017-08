Vatan Partisi Öncü Gençlik, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vatan Partisi’nin Gençlik Kolu Öncü Gençlik, Genel Başkanı Aykut Diş imzasıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününe dair bir mesaj yayınladı. Mesajda “ABD’nin fitne merkezleri Türk Gençliği ile Türk Ordusunun arasına giremeyecek. Büyük Devrimci Atatürk’ün izinde, Türk Milletinin hizmetindeyiz. Cumhuriyet bize emanet!” denildi.



Vatan Partisi Öncü Gençlik’in yayınladığı 30 Ağustos mesajının tamamı şöyle:



BÜYÜK ZAFERİN 95. YILI VATAN SAVAŞIMIZIN PUSULASIDIR



Ülkemizin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) emperyalizmine ve onun sinsi piyonlarına karşı vatan savaşı verdiği bugünlerde, Büyük Zaferimiz her zamankinden daha anlamlı hale gelmiştir.



26 Ağustos 1922 Taarruzunda “Şu kopan fırtına Türk Ordusudur” diyerek betimlenen muzaffer ordumuz, Büyük Zaferimizin 95. yılında da fırtınalar koparmaktadır. Milletle, gençlikle ve coğrafyamızın mazlumlarıyla bütünleşerek iç ve dış düşmanlara aman vermemektedir.



ABD’nin hükümetlerin gafletlerinden yararlanarak, bazılarını da dönem dönem işbirlikçileştirerek devletimize yerleştirdiği, tarihimizin en büyük ajan örgütlenmesi Fethullahçı Gladyo 15 Temmuz gecesi ordumuzun öncülüğünde ezilmiştir.



Ülkemizin ve insanlarımızın geleceğini çukurlarla, tuzaklarla, canlı bombalarla ve patlayıcı yüklü araçlarla çalmaya kalkan bölücü terör örgütü PKK hendeklere ve mağaralara gömülmüştür.



Fırat Kalkanı Harekâtıyla ABD-İsrail koridoru yarılmıştır.



30 Ağustos 1922’de bir Haçlı Seferi daha yenilmişti. Bugün de millet ve devlet olarak ABD ve İsrail merkezli benzer bir seferle mücadele ediyoruz.



Türk Gençliği olarak görevlerimizin ve sorumluluklarımızın farkındayız.



Türkiye’yi bölmek ve sömürmek isteyen emperyalistlere karşı her an vazife başındayız.



Daha ileri vazifelere hazırız.



Türk Gençliğini vatansever ve devrimci kimliğinden koparıp Amerikancılaştırmak isteyen türlü maskeler takmış Türkiye düşmanlarına karşı uyanığız.



Türk Milletini küçümseyenlerin ve ordumuza yönelik psikolojik savaşa ortak olanların karşısındayız.



ABD’nin fitne merkezleri Türk Gençliği ile Türk Ordusunun arasına giremeyecek.



Türk Milletinin Türk Askerine olan güvenini zayıflatamayacak.



30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü bütün milletimize kutlu olsun.



Büyük Devrimci Atatürk’ün izinde, Türk Milletinin hizmetindeyiz.



Cumhuriyet bize emanet!



