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Öncü Gençlik'ten AK Gençlik'e ziyaret

Vatan Partisi Öncü Gençlik Ankara, İl Başkanı Sezer Özseven'in başkanlığındaki heyetle birlikte Ak Parti Ankara Gençlik Kolları'nı ziyaret etti.

Öncü Gençlik'ten AK Gençlik'e ziyaret

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi durum konuşuldu. Diyarbakır Anneleri, Doğu Akdeniz ve Türkiye’nin Mavi Vatandaki stratejisikonuşuldu.PKK ve FETÖ ile mücadele üzerinde duruldu.

Emperyalizmin tehditlerinin Türkiye’ye yöneldiğini söyleyen Öncü Gençlik Ankara İl Başkanı Sezer Özseven "Türkiye bugün bir kuşatma altında ve bu kuşatmayı ancak milli kuvvetlerimin bir araya gelmesiyle yarabiliriz. Türkiye'yi bağımsız ve başı dik bir ülke yapma noktasında aynı yoldayız, aynı gemideyiz." dedi.

Vatan Partisi Öncü Gençlik Ankara İl Başkanı Sezer Özseven'in, Ak Parti Gençlik Kolları Ankara İl Başkanı Ali Osman Özdemir'i Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığına davet etmesinin ardından görüşme sona erdi.
 

Etiketler; #öncü gençlik #ak gençlik #vatan partisi
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