Öncü Gençlik'ten Fatih Tezcan'a çağrı

Türkiye Gençlik Birliği'nin (TGB) çuval eylemini destekleyen Fatih Tezcan'a Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı'dan çağrı geldi.

Fatih Tezcan, TGB'nin ABD askerinin başına çuval geçirmesini Twitter'da bir kez daha hatırlatarak "Hakkım helal olsun" dedi.

Tezcan'ın tweeti üzerine yanıt veren Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, "Atatürkçülük dün de bugün de cephede olmaktır" diyerek Tezcan'a "ABD askerlerinin başına çuval geçirirken yüreğimizde Vatan ve Atatürk sevgisi vardı. Şehitlerimizin öfkesi vardı. Atatürkçülük dün de, bugün de cephede olmaktır. Birileri bunun içini boşaltabilir,siz oyuna gelmeyin. Atatürk hepimizin ortak değeri.Milletimizi bölmeyelim." çağrısında bulundu.

ulusal.com.tr