Öncü Gençlik'ten KKTC İzmir Başkonsolosluğu'na ziyaret

Ziyaret öncesinde İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda resmi tören düzenlendi. Törende Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı ve Öncü Gençlik İzmir üyeleri de hazır bulundu.

Resmi törenin ardından KKTC Başkonsolosluğu tebrikleri Başkonsolosluk binasında kabul etti. KKTC Başkonsolosu Servet Başaran ile görüşen Öncü Gençlik İzmir İl Sekreteri Samet Kunt, "Türk gençliği olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tüm dünyaya tanıtacağız" dedi.

Öncü Gençlik üyeleri, KKTC İzmir Başkonsolosluğuna Aydınlık Gazetesi'nin K.K.T.C Özel Eki'ni hediye etti.

Görüşme, tebrik ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Rabianur Ağar/İzmir

ulusal.com.tr