Öncü Gençlik’ten Ağıralioğlu’na zor sorular

İyi Parti’li Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk TV’de katıldığı televizyon programında “Doğu Türkistan işgal altındadır, Çin toprağı değildir” dedi. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek ise Bölgenin Çin toprağı olduğunu söyleyerek Doğu Türkistandan gelen teröristlerin Suriye’de Mehmetçiğe kurşun sıktığını hatırlattı.

Ağıralioğlu’nun iddialarına cevap gecikmedi. Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı “Doğu Türkistan işgal altındadır, Çin toprağı değildir” diyen Ağıralioğlu, “Kürdistan işgal altındadır, Ermenistan toprakları Türkiye tarafından gasp edilmiştir” diye pusuda bekleyen bölücülere nasıl yanıt verebilir?” dedi.

1. Türkiye’ye sürülen bütün yalanların, Türkiye’nin uluslararası anlamda önüne taş koyan bütün faaliyetlerinin arkasında bu isimler ve örgütleri vardır. Yavuz Ağıralioğlu'nun bütün

bunları bilmediğini varsayalım. Nasıl bu kadar pervasız davranabiliyor?

2. Doğu Türkistan işgal altındadır, Çin toprağı değildir” diyen Ağıralioğlu, “Kürdistan işgal altındadır, Ermenistan toprakları Türkiye tarafından gasp edilmiştir” diye pusuda bekleyen bölücülere nasıl yanıt verebilir?

3. Ağıralioğlu, insanları çocuğuyla kurduğu bağları hatırlatarak ikna etmeye çalışıyor. Türk devlet geleneğini ve tarihini tanımadığına bu cümle bile yeterlidir. Türkiye bu ciddiyetsizlikle ve sığlıkla yönetilebilir mi?

4. Çin'e düşmanlık, Rusya'ya düşmanlık kime dostluk getirir?

İşte Özgür Bursalı’nın açıklamalarını tamamı:

1-HDP-PKK'yla birlikte Meclis'te ortak oy kullan.HDP-PKK'yla Yerel Seçimlerde aynı adaya oy kullan.HDP-PKK'yla birlikte ABD damgalı yalanları kullan.Bütün bunlara ajitasyon ekleSonra kalk, bize ağdalı bir "Türkçe" ile Türkçülük oyna. Yok böyle bir dünya Yavuz Ağıralioğlu!

2-Uygur konusunda zırcahil bir tutum görüyoruz. Tek yapılan, hassasiyetleri kaşıyarak klasik uydurmalara sarılmak. Şimdi bazı kısa bilgiler vereceğiz. ABD’nin operasyonla doğurduğu partinin temsilcileri anlamayabilir, Milletimiz gerçeği tahlil edecektir.

3- Olayı Yavuz Ağıralioğlu’nun devlete tavır öğreten, sorumsuz hamasetlerinden sıyıralım.

Cumhuriyet sonrası Çin'de Doğu Türkistan adında 2 devlet kuruldu. Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti(1932-34) ve Doğu Türkistan Cumhuriyeti(1944-49)

Atatürk Türkiyesi iki ülkeyi de tanımadı!

4- Attila İlhan, Atatürk'ün 1932'de kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nden "İngilizlerin oyunu" olarak bahsettiğini ve basını ve bu girişimden etkilenen aydınları uyardığınnı naklediyor.

Yine İsmet Paşa 19 Mayıs 1944 nutkunda bu konuda tarihi uyarılarını görebilirsiniz.

5- Gelelim yalanların kaynağına. CIA,ABD ve cümle batı merkezleri sabah akşam bu meseleyi kışkırtan YALAN HABERLERİ tezgahtan geçirip Türkiye'ye salıyor.

Irak'ta, İran'da, Suriye'de ve bütün ortadoğuda yaptıkları gibi… O yüzden merceği yalanın merkezine tutalım.

6- ABD’nin Merkezi bütçesinden pay alan az sayıdaki kurumlardan biri olan National Endowument for Democracy(NED) Doğu Türkistan hareketini yeniden başlatmak için 2004’te düğmeye bastı. Ağıralioğlu kabullenmese de, evet bu işin de arkasında Amerika var!

7- 2005 Yılında Uygurların “dünya lideri” Rabia Kadir, Washington’a taşındı. Kadir, 2006 yılında Dünya Uygur Kongresi’nin başkanı oldu. Bugünlerde çok gördüğünüz görevli Seyit Tümtürk’ü de yardımcı olarak atadı. Tümtürk, Abdullah Gül’e de çok yakındır.

8-Seyit Tümtürk’ün başkanı olduğu “Doğu Türkistan Millî Meclisi” de Paris’te kurulmuştur. “Doğu Türkistan İslamî Hareketi” adıyla kurulan ve sonradan partileşen örgüt de El Kaide’ye bağlı olarak 1997 yılında kuruldu. Örgüt,BM ve Türkiye Cumhuriyeti’nin terör örgütü listesindedir.

9- Türkiye’ye sürülen bütün yalanların, Türkiye’nin uluslararası anlamda önüne taş koyan bütün faaliyetlerinin arkasında bu isimler ve örgütleri vardır. “Masum ve hassas” konularla, kışkırtma ve provakasyon konusunda özel görevlidirler.

10- Kitaplar dolusu bilgiyi ve olguyu bir yana bırakalım. Yavuz Ağıralioğlu'nun bütün bunları bilmediğini varsayalım. Nasıl bu kadar pervasız davranabiliyor? 5 Kez Uygur bölgesine giden Doğu Perinçek’e karşı seviyesiz, ergen laf sıkıştırmaları onu sempatik ya da haklı kılmıyor.

11-“Doğu Türkistan işgal altındadır, Çin toprağı değildir” diyen Ağıralioğlu, “Kürdistan işgal altındadır, Ermenistan toprakları Türkiye tarafından gasp edilmiştir” diye pusuda bekleyen bölücülere nasıl yanıt verebilir?

Hamaset? Ajitasyon? “Ama orası öyle değil, böyle falan?"

12- İşte tam bu noktada HDP-PKK ile İYİ PARTİ’nin Meclis’teki Doğu Türkistan’daki zulmü kınama noktasındaki birliği anlamlı hale geliyor.

Yavuz Ağıralioğlu bunu sineye çekebilir ama, vicdanlı vatanseverler bu zokayı yutmaz. AK PARTİ ve MHP ise bu önergeyi 2 defa reddetti.

13- Ağıralioğlu, insanları çocuğuyla kurduğu bağları hatırlatarak ikna etmeye çalışıyor. Türk devlet geleneğini ve tarihini tanımadığına bu cümle bile yeterlidir. Türkiye bu ciddiyetsizlikle ve sığlıkla yönetilebilir mi? Çin'e düşmanlı, Rusya'ya düşmanlık kime dostluk getirir?

14- Genel Başkanımız bu sorumlulukları kaldıramayanların iktidar olamayacağını söylerken, Ağıralioğlu laf cambazlığı yapıp, “Çin’den mi icazet alacağız” diye soruyor. Aydınlıkçılar sizin gibi izinli siyaset yapmaz. Bu yüzden 50 yıldır da denetim altına alınamayan tek harekettir.

15- Ağıralioğlu gibi, geleneğine, yetiştiği siyasal harekete sırt çevirmiş, sonra Milletvekili olmak için ilkesi ve programsız birlikteliklerle başka partilerde koltuk yarışına girmiş kimseler, davasından milim sapmayan Aydınlıkçılara laf ederken 2 değil, 222 kere düşünecek.

16- Siz ceylan derisi koltuklarınızda, HDP-PKK örtülü ittifakıyla ve açık desteğiyle otururken, peşinden koştuğunuz İmamoğlu Demirtaş’ı güzellerken Türkçülüğünüz aklınıza gelmez. BBC yalanlarıyla,Batının gözlem raporlarına dayanarak cümleler kurarken Milliyetçiliğiniz buharlaşır.

17- Bizim ayaklarımız da, kafamız da ruhumuz da Türkiye’dedir. Her cümlemiz, her tavrımız Türkiye cephesindendir. Ufkumuz da yükselen yeni dünyada ABD emperyalizmine karşı savaşan ve gelişen bütün ülkelerle birliktedir.

18- Uydurma partiler geçicidir. Yarın hiçbirinin ismi hatırlanmayacak.Türkiye, üreticisinin tertemiz emeğiyle, kahraman Mehmetçiğinin kararlılığıyla birleşiyor.Vatan Partisi'nde çelikten bir zırh var! O zırh, vatanseverlik, bilim ve yürek. Kendimize ve milletimize güveniyoruz!