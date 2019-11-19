Öncü Kadın'dan Güleda Cankel açıklaması

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Cankel ile ilgili açıklama yaptı.

Ayvalı, şunları belirtti:

"Öldüren sevgi olmaz!

Bunun adı takıntıdır, sapkınlıktır.

Hiçbir cinayet aşkla süslenemez, bu apaçık bir vahşettir.

Gerçekten sevgiyi, saygıyı hakim kılmak için mücadele edeceğiz!"

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