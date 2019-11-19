banner1199

banner1197

Öncü Kadın'dan Güleda Cankel açıklaması

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Güleda Cankel ile ilgili açıklama yaptı. Ayvalı, "Öldüren sevgi olmaz! Bunun adı takıntıdır, sapkınlıktır" dedi

GÜNDEM 19.11.2019, 15:13
Öncü Kadın'dan Güleda Cankel açıklaması

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Cankel ile ilgili açıklama yaptı.

Ayvalı, şunları belirtti:

"Öldüren sevgi olmaz!

Bunun adı takıntıdır, sapkınlıktır.

Hiçbir cinayet aşkla süslenemez, bu apaçık bir vahşettir.

Gerçekten sevgiyi, saygıyı hakim kılmak için mücadele edeceğiz!"

ulusal.com.tr

#öncü kadın #güleda cankel
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P