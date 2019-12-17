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Öncü Kadın: Diyarbakır'a gitmeye yürekleri yetmez

Vatan Partisi Öncü Kadın, Hatay'da kahvaltıda buluştu. Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı konuşmasında, Türk kadının vatan savaşındaki önderliğine dikkat çekti. Diyarbakır annelerine selam gönderen Ayvalı, annelerin eylemini eleştiren CHP'li Veli Ağbaba'ya da seslendi.

GÜNDEM 17.12.2019, 15:32
Öncü Kadın: Diyarbakır'a gitmeye yürekleri yetmez

Öncü Kadın, Hatay'da "birlik ve mücadele" mesajları verdi.

Vatan Partisi Öncü Kadın, Genel Başkan Meltem Ayvalı'nın katılımı ile kahvaltıda buluştu. Ayvalı, "Türkiye'nin tarih yazan kadınlarına" seslendi.

Ayvalı,"Diyarbakır annelerinin yanına giderken bir dakika bile tereddüt etmedik" dedi. Diyarakır annelerini eleştiren CHP'li Veli Ağbaba'ya tepki gösterdi. 



ulusal.com.tr
 

#öncü kadın #hatay #diyarbakır anneleri #vatan partisi #meltem ayvalı
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