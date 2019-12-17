Öncü Kadın: Diyarbakır'a gitmeye yürekleri yetmez

Öncü Kadın, Hatay'da "birlik ve mücadele" mesajları verdi.



Vatan Partisi Öncü Kadın, Genel Başkan Meltem Ayvalı'nın katılımı ile kahvaltıda buluştu. Ayvalı, "Türkiye'nin tarih yazan kadınlarına" seslendi.



Ayvalı,"Diyarbakır annelerinin yanına giderken bir dakika bile tereddüt etmedik" dedi. Diyarakır annelerini eleştiren CHP'li Veli Ağbaba'ya tepki gösterdi.







ulusal.com.tr

