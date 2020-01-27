Öncü Kadın Diyarbakır'da nöbette

Ailelerle birlikte nöbet çadırında konuşan Tatar, “Onların emrindeyiz” dedi. Açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

“Diyarbakır anneleri 147 gündür evlat nöbeti tutuyor. Evlatlarını PKK’dan ve HDP’den istiyor. Bu mücadele şu an Türkiye’nin en haklı mücadelesidir. Evlat mücadelesidir, vatan mücadelesidir, insanlık içindir. PKK’nın sonunu getirecek bir eylemdir. Ve terörün kökü kazınırsa bir daha hiçbir annenin evladı kaçırılmayacak, hiçbir anne evladının arkasından ağlamayacaktır. Bu yüzden; Diyarbakır annelerinin mücadelesi hepimizin mücadelesidir, onların evlatları hepimizin evlatlarıdır.

PKK TERÖRÜNE KARŞI BİRLİKTEYİZ

Bugün Diyarbakır anneleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk ordusu, Türk polisi, Türk milleti aynı cephededir, omuz omuzadır. PKK terörüne karşı birliktedir.

Bu eylem aynı zamanda HDP’nin maskesini düşürmüştür. Okul çağındaki çocukların dağa kaçırılmasına aracılık eden HDP’nin PKK’nın partisi olduğu gerçeğini yeniden gözler önüne sermiştir.

Türkiye’ye öncülük eden Diyarbakır annelerinin bu cesur eylemi sonuç vermeye başlamıştır. Dört annemiz evladına kavuşmuştur. Bütün aileler evlatlarına kavuşuncaya kadar mücadele sürmelidir.

HER YERDE ONLARIN SESİYİZ

Bizler Vatan Partisi olarak ilk günden beri Diyarbakır annelerinin yanındayız. Ve sonuna kadar da onların emrindeyiz. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, il başkanlıklarımız, hukukçularımız bugüne kadar pek çok kez burayı ziyaret etmiştir. Ben, yaklaşık bir ay annelerle birlikte nöbet tuttum. Diyarbakır annelerine yönelik haksız ithamları ve ABD gemisinde olanların kara propagandasını bertaraf etmek için de Türkiye’nin dört bir yanında “Diyarbakır annelerine destek” imza masaları açarak yüzbinlerce imza topladık. Sadece Türkiye’de değil yurtdışında da onların sesini duyurmaya çalıştık. Almanya’da kadınlar bir araya gelerek Diyarbakır’a desteklerini ilettiler. Önümüzdeki hafta da Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk kadınlar buraya gelecek.

BİRLİĞİMİZİ BOZDURMAYIZ

Özetle, bu mücadele Türkiye’yi birleştirmiştir. Türkiye’nin gerçek vatanseverleri, insanlık davasına sahip çıkanlar Diyarbakır anneleri ile birliktedir. PKK ve HDP’ye karşı geniş bir cephe oluşmuştur. Evlatlarımız işte bu el ele ve kararlı mücadele sayesinde kurtulacaktır. Birliğimizi bozmaya yönelik eylemlere geçit vermeden, cephemizi sağlam tutarak bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. ”