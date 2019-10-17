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Öncü Kadın, evlat nöbetinde! Meltem Ayvalı ve heyeti, alkışlarla karşılandı

Vatan Partisi Öncü Kadın Başkanı Meltem Ayvalı, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Ayvalı ve heyeti alkışlarla karşılandı. Türkiye'ye birlik fotoğrafı verilen evlat nöbetindeki aileler ile birlikte cephedeki Mehmetçik selamlandı

GÜNDEM 17.10.2019, 18:20 18.10.2019, 00:56
Öncü Kadın, evlat nöbetinde! Meltem Ayvalı ve heyeti, alkışlarla karşılandı

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önündeki ailelere ziyaretler sürüyor. 

Vatan Partisi Öncü Kadın Meltem Ayvalı  ve heyeti alkışlarla karşılandı. Duygusal anlar yaşandı. 

Ayvalı, evlat böbetindeki ailelere "Yalnız değilsiniz" dedi, teşekkür etti. 

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve alıkonan aileler, Meltem Ayvalı ile birlikte Diyarbakır'dan Türk ordusunda selam gönderdi. 

ulusal.com.tr

#vatan partisi #öncü kadın #diyarbakır #meltem ayvalı
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