Öncü Kadın, evlat nöbetinde! Meltem Ayvalı ve heyeti, alkışlarla karşılandı

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önündeki ailelere ziyaretler sürüyor.

Vatan Partisi Öncü Kadın Meltem Ayvalı ve heyeti alkışlarla karşılandı. Duygusal anlar yaşandı.

Ayvalı, evlat böbetindeki ailelere "Yalnız değilsiniz" dedi, teşekkür etti.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve alıkonan aileler, Meltem Ayvalı ile birlikte Diyarbakır'dan Türk ordusunda selam gönderdi.

ulusal.com.tr