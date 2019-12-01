Öncü Kadın Genel Başkan Yardımcısı Av. Nuriye Kadan'dan Ayşe Tuba Arslan cinayeti üzerine açıklama

Açıklamanın tamamı şöyle:

Eskişehir’de 6 ay önce boşandığı eşi Yalçın Özalpay’ın 11 Ekim günü satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve 44 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Ayşe Tuba Arslan hepimizin yüreklerini acıttı.

Ayşe Tuba Arslan’ın ölümüne neden olan bu saldırıya uğramadan önce eski eşi hakkında hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlamasıyla 23 kez suç duyurusunda bulunduğu, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında 1,2 ve 6 aylık uzaklaştırma kararları aldırdığı öğrenilmiştir. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bir açıklama ile suç duyuruları sonucunda katil zanlısı eski eş hakkında 10 ayrı iddianame düzenlenerek dava açıldığı bildirilmiştir. Saldırının meydana geldiği zamanda alınan uzaklaştırma kararının da süresinin dolduğu ve yenileme talebinin bulunmadığı açıklanmıştır.

Ayşe Tuba Aslan’ın ölümü bağıra bağıra gelen bir ölüm olmuştur. Yasanın varlığının tek başına şiddet mağduru kadını koruyamadığını göstermektedir. Ayşe Tuba Arslan olayında daha etkin bir koruma kararının ivedilikle uygulanması gerekirdi.Koruma kararlarının kağıt üzerinde kalan kararlardan olmaması, daha etkin ve hızlı çözüm yolları bulunması gerekir. Yasa kapsamında verilen tedbir kararlarının ihlal edilmesi halinde zorlama hapis cezası söz konusu olup bu olayda da olduğu gibi zorlama hapsinin yerine getirilemeyişi de yine yasanın uygulamadaki en sıkıntılı yönüdür. İvedilikle bu yönde düzenlemeye ihtiyaç vardır.

Ayrıca risk düzeyi yüksek, şiddet failinin tedbir kararlarını tekrarla ihlal etme eğilimi gösterdiği,şiddet mağdurunun can güvenliğini ciddi biçimde tehdit ettiği vakalarda “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Yönelik Pilot Uygulama Protokolü” kapsamında elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılması çok önemlidir. Eskişehir de bu pilot uygulamanın olduğu şehirlerinden olup eğer bu elektronik kelepçe ile takip kararı alınsaydı Ayşe Tuba Arslan ve daha nice cinayete kurban giden kadınlarımız yaşıyor olabilirlerdi.

Kadın cinayetlerine son vermek için yasa koyucudan, yargılama makamına, güvenlik güçlerinde kadar her kuruma sorumluluk düştüğünü hatırlatıyor, görev ihmallerinin en aza indirilmesi için gerekli soruşturmayı yürütmeye, hizmet içi eğitimleri güçlendirmeye çağırıyoruz.