Varlıkları ile yüreğimizi ısıtan, mutluluk ve güven veren kahramanlarımız, babalarımız... Bugün onlar için özel bir gün. Bizde buradan bizi izleyen tüm babalarımızın babalar gününü kutluyoruz.

Onlar bizim kahramanlarımız. Bazen derdimizi, neşemizi, hüznümü, mutluluğumuzu paylaştığımız en iyi arkadaşımız, babalarımız...Bugün onlar için çok özel bir gün. Her yıl Haziran ayının 2'inci Pazar günü "babalar günü" olarak kutlanıyor.İstanbul Metro A.Ş. çalışanlarına Babalar Günü sürprizi yaptı...Mesai saatinde görüntülü ya da sesli olarak çocuklarının kutlama mesajlarıyla şaşkına dönen metro çalışanları gözyaşlarını tutamadı.Jandarma Genel Komutanlığı da, vatani görevlerini Isparta'da yapan üçüz askerlere süpriz yaptı. Muğla'da yaşayan baba Hüseyin Girgin babalar gününde oğullarıyla buluşturuldu.Arıza yapan aracı tamir edeceklerini sanan üçüzler araçtan inen babalarını görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Oğullarını hasretle kucaklayan baba Hüseyin Girgin gözyaşlarını tutamadı.Babalar gününde yürüklerin yandığı yer ise Şehitlikler oldu. Şehit evlatlarını ziyarete gelen babalar ile şehit babalarını ziyarete giden evlatlar hayli duygusal bir gün yaşadı.