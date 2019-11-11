Onur Öymen, eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'ı yazdı

Emekli Büyükelçi Onur Öymen, şunları belirtti:

"Ülkemizin yetiştirdiği, en değerli, en saygın bilim adamlarından Prof. Dr. Mümtaz Sosyal'ın aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Mümtaz Sosyal Mülkiye'de en çok sevilen ve saygı duyulan hocalarımızdan biriydi. Alçak gönüllü kişiliğiyle öğrencileriyle arkadaş olmayı başarmıştı. Onunla dostluğumuz ömür boyu sürdü.

1961 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesinin diğer uzman hocalarıyla birlikte çağdaş ve demokratik bir anayasa hazırlanması için gösterdiği çabaları kıvançla izlemiştik. Daha sonraki yıllarda yazdığı 'Anayasaya Giriş' kitabı bu alanda yazılmış en önemli kitaplardan biridir.

Mülkiye dergisini yayınlarken yaptığı katkılar bizim için yol gösterici ve teşvik edici olmuştu.

Gazetelerde ve dergilerde yazdığı köşe yazıları, milletvekilliği sırasında yaptığı çalışmalar pek çok alanda ülke sorunlarının çağdaş ve demokratik yaklaşımlarla çözümü için yol göstericiydi.

Mümtaz Soysal 1976-1978 yıulları arasında Uluslararası Af Örgütü'nün başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş, 1978 yılında da UNESCO'nun verdiği ilk insan hakları ödülünün sahibi olmuştu.

Dışişleri Bakanlığı sırasında ülkemizin haklarını savunmanın ve dış baskılara direnmenin en güzel örneklerini vermişti.

Kıbrıs Türklerinin çağdaş bir anayasaya kavuşmaları için yaptığı hizmetleri ve büyük devlet adamı Rauf Denktaş'a verdiği desteği Kıbrıs'lı soydaşlarımız hala şükranla hatırlıyorlar.

Mümtaz Soysal'ın başta Kıbrıs sorunu ve Ermeni meselesi olmak üzere, Türkiye'nin uluslararası alandaki sorunlarının savunulmasında verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir.

Mümtaz Soysal en zor koşullarda, en büyük sıkıntılara katlanarak düşüncelerini daima azimle ve cesaretle dile getirmiş, gençlere ve aydınlara umut ışığı olmuştur.

Türk milleti böyle bir evlat yetiştirdiği için gurur duymalıdır."

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