Habertürk yazarı Oray Eğin şunları ifade etti:
Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünün nereye varacağını merak ediyordum, meğerse kafasında cumhurbaşkanı adayını belirlemiş bile. CHP liderinin yakınlarından öğrendiğime göre yürüyüş bittikten ve kendince bir PR rüzgârını yakaladığını düşündükten sonra hızlıca 2019 kampanyasını başlatacak.
İyi haber: CHP’nin 2019’daki cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu değil.
Ama Kılıçdaroğlu’nun uzun uzun düşündükten sonra kafasına yatan isim İlhan Kesici’ymiş.
Adını ilk kez 1994’teki İstanbul belediye seçimlerinde duyuran Kesici, o dönem Türkiye’yi yönetmeye hevesli medyanın favorilerindendi. Bol adaylı seçimde Zülfü Livaneli ve Kesici arasında bölünen gazete ve televizyonlar, ikisinin arasından sıyrılıp siyasette önü açılan Tayyip Erdoğan fenomenini o gün görememişti. Refah Partisi’nin seçim başarısı, hem medya hem de siyaset için büyük bir şoktu.
EKMEL BEY 2.0
1994’te Erdoğan’a karşı seçim kaybetmiş Kesici, 2019’da varlık gösterebilir mi? Kesici markasının eskiden bir tür albenisi vardı üstelik. Planlama’dan gelen, siyasetin en büyük figürlerinden Demirel’in yakını, nispeten genç, yeni ve en önemlisi denenmemişti. Dahası arkasında bugün asla hissetmeyeceği bir medya rüzgârı vardı.
Hadi seçimi kaybedip o sürede büyük işler başarmış, arkasına kitleleri katmış olsa 2019 gibi kritik bir seçimde şans verilmesi belki anlaşılabilir. Ama merkez sağdan gelip gizli sağ parti CHP’de sıradan bir milletvekili olmak dışında ne yazık ki pek varlık gösteremedi. Demirel diye bir kuvvet de kalmadı siyasette; anısı bile yok.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun aklındaki “Ekmel Bey 2.0” projesi var aslında. Müthiş bir öngörüsüzlükle yine sağ seçmenden oy kapma peşinde. Kendi tabanını da ürkütmeyecek kadar modern ve muhafazakâr bir aday gösterip denge bulacak. Saadet Partisi gibi birtakım marjinal partilerle görüşmesi bu yanılsamayı besliyor kuşkusuz. Belki de kendince girdiği her seçimi kaybedip tarihe geçme hesabı yapıyordur, o kadarını bilemem.
SAĞCI DAYATMASI
Kesici’nin şahsına itirazım yok. Bir dönem sık sık telefonda sohbet ederdik hatta. Ama 2019 için Kılıçdaroğlu’nun aklına gelmesi bile dünya siyasetinden ve sosyolojiden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. ABD, Fransa, İngiltere gibi ülkelerdeki seçim sonuçlarını okumaktan aciz, seçmenin değişim talebinin yerleşik düzende değil alternatifte karşılık bulduğunu, rüzgârların “dışarıdan” adayların lehine estiğini göremiyor.
Kaldı ki kara çarşaflılara CHP rozeti takmanın, sözde sol bir partinin sağ aday göstermesinin yapmacıklığının seçmende ters teptiğini geçmiş örneklere bakarak bile anlamıyor. 2019 sürecinde yine seçmenin zekâsı ve kendi iradesiyle alay edip tıpış tıpış sandığa gidip oy vermelerini mi isteyecek?
Ben Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü Edirne’ye kadar uzatmasından yanayım. Hatta Edirne’yi bile geçmesinden...
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