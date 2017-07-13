"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşünün toplumda karşılığı yok". "Türk halkı olağanüstü hal uygulamasından rahatsız değil". Özel bir araştırma şirketinin yaptığı anketten bu çarpıcı sonuçlar çıktı.

ORC Araştırma Şirketi, 33 ilde 2 bin 800 kişiye 15 Temmuz darbe girişimi, olağanüstü hal uygulaması ve CHP'nin adalet yürüyüşünü sordu.



Çıkan sonuçlar paylaşıldı.



Araştırmaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Klıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşü toplumda beklenen karşılığı bulmadı.



A Haber'de yer alan habere göre, ankete katılanları yüzde 61'i yürüyüş için 'benim için bir anlam ifade etmiyor' derken 'Anlamlı buldum destekledim' diyenlerin oranı ise yüzde 32,6 oldu.



"SÖZDE ADALET YÜRÜYÜŞÜ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"



Yüzde 61: 'Benim için bir anlam ifade etmiyor'



Yüzde 32,6: 'Anlamlı buldum destekledim'



Katılımcılara 'OHAL uygulamasından rahatsızlık duyuyor musunuz?' sorusu da yöneltildi.



Yüzde 66,5'inin verdiği cevap hayır oldu.



Yani toplumun büyük kesimi OHAL'den rahatsız değil.



Ankete göre 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ'nün gerçekleştirdiğine inanların oranı yüzde 82,6.



Toplumun yüzde 87'si de FETÖ ve PKK mensuplarının tutuklanmalarını doğru buluyor.



Katılımcıların yüzde 85,7'si HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu düşünüyor.



ulusal.com.tr