Avaşin-Basyan ve Yüksekova'da 8 terörist öldürüldü
Avaşin-Basyan ve Yüksekova'da 8 terörist öldürüldü
TSK'dan sondaj gemisine yakın takip
TSK'dan sondaj gemisine yakın takip
Adalet Bakanlığı'ndan bilanço açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan bilanço açıklaması
Türk Telekom ile ilgili flaş iddia
Türk Telekom ile ilgili flaş iddia

ORC'nin son anketinde 'Adalet Yürüyüşü' soruldu

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşünün toplumda karşılığı yok". "Türk halkı olağanüstü hal uygulamasından rahatsız değil". Özel bir araştırma şirketinin yaptığı anketten bu çarpıcı sonuçlar çıktı.

ORC'nin son anketinde 'Adalet Yürüyüşü' soruldu

ORC Araştırma Şirketi, 33 ilde 2 bin 800 kişiye 15 Temmuz darbe girişimi, olağanüstü hal uygulaması ve CHP'nin adalet yürüyüşünü sordu.

Çıkan sonuçlar paylaşıldı.

Araştırmaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Klıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşü toplumda beklenen karşılığı bulmadı.

A Haber'de yer alan habere göre, ankete katılanları yüzde 61'i yürüyüş için 'benim için bir anlam ifade etmiyor' derken 'Anlamlı buldum destekledim' diyenlerin oranı ise yüzde 32,6 oldu.

"SÖZDE ADALET YÜRÜYÜŞÜ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Yüzde 61: 'Benim için bir anlam ifade etmiyor'

Yüzde 32,6: 'Anlamlı buldum destekledim'

Katılımcılara 'OHAL uygulamasından rahatsızlık duyuyor musunuz?' sorusu da yöneltildi.

Yüzde 66,5'inin verdiği cevap hayır oldu.

Yani toplumun büyük kesimi OHAL'den rahatsız değil.

Ankete göre 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ'nün gerçekleştirdiğine inanların oranı yüzde 82,6.

Toplumun yüzde 87'si de FETÖ ve PKK mensuplarının tutuklanmalarını doğru buluyor.

Katılımcıların yüzde 85,7'si HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu düşünüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #orc #anket #chp #kemal kılıçdaroğlu
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Filipinler, FETÖ'nün ülkedeki faaliyetlerini inceleyecek
Sonraki Haber
Başbakan Yıldırım: Milletimiz FETÖ'nün tamamen bertaraf edildiğini mutlaka görecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.