Ordu'da, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan kişi yol kontrolü sırasında yakalandı.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine bir minibüsü Altınordu ilçesine bağlı Karacaömer Mahallesi'ndeki kontrol noktasında durdurduğu belirtildi.



Açıklamada, kimlik sorguları yapılan yolculardan İ.Y'nin (28) Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinin kararı ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığının belirlendiği ifade edildi.



Hakkında 5 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan bu kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelinin adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.