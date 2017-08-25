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Org. Hulusi Akar'ın talimatıyla Genelkurmay eski başkanı Semih Sancar'a ait rozetler müzeye konuldu

Bir koleksiyoner tarafından bit pazarından satın alınması ile ortaya çıkan 16'ncı Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'a ait rozetler müzeye konuldu.

Org. Hulusi Akar'ın talimatıyla Genelkurmay eski başkanı Semih Sancar'a ait rozetler müzeye konuldu

16'ncı Genelkurmay Başkanı merhum Orgeneral Semih Sancar'ın görev yaptığı döneme ait hizmet anılarının bir koleksiyoncuda bulunduğu haberleri üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın talimatıyla çalışma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre; İlk olarak aynı gün telefonla irtibata geçilerek haberde yer alan koleksiyoncudan konu hakkında bilgi alındı. Görüşme esnasında 'Eser İnceleme ve Değer Takdir Komisyonu' tarafından 48 adet şerit rozet, anı plaketi ve anı paraları incelenerek bedeli karşılığında satın alındı. Askeri objeler, İstanbul'da Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı envanterine kaydedilerek Genelkurmay Başkanlarına ait sergi salonunda 16'ncı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'a ait özel bölümde 23 Ağustos 2017 tarihinden itibaren diğer özel eşyalarıyla birlikte sergilenmeye başlandı.

YASAL MEVZUAT DÜZENLEMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

Ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar´ın direktifiyle, benzer durumların yaşanmaması amacıyla yasal mevzuatın düzenlenmesi kapsamında uzman personel tarafından çalışmalara başlandı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #hulusi akar #semih sancar #genelkurmay
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