Meclis Genel Kurulu'nda üretim reformu tasarısının 41 ila 64’üncü maddelerinden oluşan üçüncü bölümü kabul edildi. Buna göre, Organize Sanayi Bölgelerinin yapısında değişikliğe gidilecek. Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümleri mezunları da teknoloji geliştirme bölgelerinde destek kapsamına alınacak.

Organize Sanayi Bölgeleri’ne ilişkin yeni düzenlemeler yapılacak. Temel bilimleri mezunlarına destek verilecek.



Genel Kurul'da üretim reformu tasarısının 41 ila 64’üncü maddelerinden oluşan üçüncü bölümü kabul edildi.



Organize Sanayi Bölgesinin müteşebbis heyetinin yapısında değişikliğe gidilecek. Buna göre, heyet, Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşuna katılan kurumların karar organlarınca, tespit edilecek 15 asıl ve 15 yedek üyeden oluşacak. Heyette yer alan üyeler, vali hariç 4 yıl için seçilecek ve temsil ettikleri kurum ve kuruluşlardaki görevleri sona erdiğinde üyelikleri düşecek.



OSB'lerin su, elektrik ve doğalgaz gelirleri haczedilemeyecek ve amacı dışında kullanılamayacak.



OSB'lere faaliyetleri için gerekli olan ve bakanlıkça uygun görülecek projeler için kredi verilebilecek, finans kuruluşlarından kredi faiz desteği sağlanabilecek.



Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki OSB'lerde yer alan parseller, tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilecek.



Tasarı ile Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümleri temel bilimler mezunları da teknoloji geliştirme bölgelerinde destek kapsamına alınacak.



Söz konusu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde 10'unu geçemeyecek





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