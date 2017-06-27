Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşunun yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Orgeneral Akar mesajında, "Kara Kuvvetlerimiz; hızla değişen dünyada, bu değişimi yalnız takip eden değil, değişimin yönünü ve hızını doğru kestirerek hem değişimi yönlendiren hem de etkin, esnek ve sürekli gelişimi sürdüren bir kuvvet yapısı kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kara Kuvvetlerimizin Kahraman ve Fedakâr Mensupları,Binlerce yıllık şanlı mazisinden aldığı güçle, Asil Türk milletinin birliğinin, kudretinin ve vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi olan kahraman ordumuzun, vazgeçilmez gücünü oluşturan; aziz vatanımızın ve millî menfaatlerimizin korunması için kendisine tevdi edilen her türlü görevi, cesaret ve fedakârlıkla ifa eden Türk Kara Kuvvetlerinin 2226’ncı Kuruluş Yıl Dönümü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel yapı taşlarından olan Kara Kuvvetlerimiz, Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Cumhuriyet orduları, Cumhuriyeti ve mukaddes topraklarını emniyetle muhafaza ve müdafaaya kadir ve hazırdır.” sözünde ifadesini bulan güvene layık olabilmek için, aziz milletimizin emrinde büyük bir özveri ve gayretle çalışmalarını sürdürmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra mücadelesine, vatana adanmışlık anlayışından hareketle yön veren Kara Kuvvetlerimiz; risk ve tehditlerin sürekli değiştiği günümüz güvenlik ortamında, özellikle güney sınırlarımız başta olmak üzere sınır güvenliğinin yanı sıra, yurt içinde Terörle Mücadele Harekâtında, yurt dışında Barışı Destekleme Harekâtında, sınır ötesi harekâtlarda ve üstlendiği diğer bütün görevlerde, gösterdiği üstün gayret ve kazandığı büyük başarılarla, milletimizin güvenini ve takdirini kazanmıştır.Caydırıcılığın, sayısal üstünlükten çok modern araç ve silah sistemleri ile bütünleşmiş ve yetişmiş insan gücüne bağlı olduğu gerçeğinden hareket eden Kara Kuvvetlerimizin fedakâr personeli; son dönemde devletimizin bekası, milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğrunda yürütülen terörle mücadele harekâtında; diğer kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimizle omuz omuza gerçekleştirilen operasyonlarda, büyük bir cesaret ve kahramanlık örneği sergilemiştir. Bu vesileyle, dünyanın en eski ordularından olan ve tarihin en şerefli sayfalarına emsalsiz zaferlerle imza atan Kara Kuvvetlerimizin ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde; mesai mefhumu tanımadan görev yapan kahraman ve fedakâr personelini, bu yüksek görev anlayışından dolayı içtenlikle kutluyorum.Kara Kuvvetlerimiz; hızla değişen dünyada, bu değişimi yalnız takip eden değil, değişimin yönünü ve hızını doğru kestirerek hem değişimi yönlendiren hem de etkin, esnek ve sürekli gelişimi sürdüren bir kuvvet yapısı kazanmıştır. Önce insan yaklaşımıyla, personel gelişimine daima öncelik veren bir kuvvet olma vizyonunu canlı tutan etkin, caydırıcı ve saygın yapısıyla, dünya orduları arasında hak ettiği yüksek seviyeye ulaşmıştır. Kara Kuvvetleri; asil milletimizin emirinde, sorumluluğunun bilincinde ve güçlü yapısıyla, bu seviyeyi daha da ilerilere taşıyarak, geçmişte ve bugün olduğu gibi, gelecekte de ülke güvenliği başta olmak üzere, bölgesel ve küresel barışın, istikrarın, huzurun ve güvenin en önemli teminatlarından biri olmaya devam edecektir.Bu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle; cennet vatanımızı büyük fedakârlıklarla bizlere armağan eden, başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, kutsal vatan toprağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ahirete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki ÇOLAK başta olmak üzere, milletimizin ve devletimizin kendisine sağladığı imkânlardan aldığı güçle Kara Kuvvetlerinin bugünlere gelmesi, üstün niteliklerle donatılması ve başarısının daha üst seviyelere taşınması için emek veren muvazzaf ve emekli tüm değerli personeli ile onlara destek sağlayan kıymetli aile fertlerini en içten duygularla kutluyor; kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.Hulusi AKAROrgeneralGenelkurmay Başkanı