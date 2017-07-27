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Orgeneral Akar, Hatay ve Şanlıurfa'ya ziyaretlerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Hatay ve Şanlıurfa'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Orgeneral Akar, Hatay ve Şanlıurfa'ya ziyaretlerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AkarHatay ve Şanlıurfa'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.

Akar, daha sonra Hatay'da sırasıyla 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Narlıca 2'nci Hudut Alay Komutanlığında ve Kıyıgören Hudut Karakolunda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bölgedeki ziyaretlerine devam eden Akar, Şanlıurfa'da 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret eden Akar'ın, bölgedeki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #genelkurmay #hulusi akar #hatay #şanlıurfa
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