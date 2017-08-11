Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı gereği 1 Eylül itibarıyla emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Malatya Valisi Ali Kaban'a veda ziyaretinde bulundu.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı gereği 1 Eylül itibarıyla emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Malatya Valisi Ali Kaban'a veda ziyaretinde bulundu.



Çolak, beraberinde 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz ile Malatya Valiliğine geldi. Çolak, Valilik binasına geçerek şeref defterini imzaladı.



Vali Kaban ile yaklaşık 45 dakika görüşen Çolak, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Valilik'ten ayrıldı.