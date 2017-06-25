Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Orgeneral Hulusi Akar, bayram namazını Ulu Cami'de kıldı

Siirt'e giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bayram namazını Tillo ilçesindeki Ulu Cami'de kıldı. Camiden ayrılırken vatandaşlarla bayramlaşan ve çocuklara harçlık veren Akar, ilçe sakinlerinin ikram ettiği geleneksel bayram yemeğini yedi.

Orgeneral Hulusi Akar, bayram namazını Ulu Cami'de kıldı

Siirt'te son iftarını askerlerle yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, geceyi kentte geçirdi. Akar, bayram namazını kuvvet komutanlarıyla birlikte Tillo ilçesindeki Ulu Cami'de kıldı.

Vatandaşlar Akar'ın bayramını kutlamak ve fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Akar da çocukları tek tek öptü, onlara bayram harçılığı verdi. 

Genelkurmay Başkanı  daha sonra İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah'ın türbesi ile müzesini ziyaret etti. Tillo sokaklarında yürüyen heyet vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.  

İlçede sakinleri Akar'a geleneksel bayram yemeği ikram etti.

Şehitlerimiz de unutulmadı. Akar ve beraberindekiler, geçen yıl Şirvan ilçesinde PKK'lıların tuzakladığı bomba nedeniyle şehit olan geçici köy korucusu Mehmet Emin Akyıldız'ın kabrini izyaret etti.

Konuşmasında terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Akar, "Bu mücadele devam edecek, inşallah her taraf tertemiz olacak." dedi.

Ardından Kaletül Üstat Tepesi'ndeki seyir terasına geçen Akar, bir süre Botan Vadisi'ni izledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hulusi akar #siirt #tillo
banner863
Önceki Haber
Mehmetçik bayramda da operasyonda
Sonraki Haber
Siirt'te PKK'lı teröristler böyle teslim oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.