Siirt'e giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bayram namazını Tillo ilçesindeki Ulu Cami'de kıldı. Camiden ayrılırken vatandaşlarla bayramlaşan ve çocuklara harçlık veren Akar, ilçe sakinlerinin ikram ettiği geleneksel bayram yemeğini yedi.

Siirt'te son iftarını askerlerle yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, geceyi kentte geçirdi. Akar, bayram namazını kuvvet komutanlarıyla birlikte Tillo ilçesindeki Ulu Cami'de kıldı.



Vatandaşlar Akar'ın bayramını kutlamak ve fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Akar da çocukları tek tek öptü, onlara bayram harçılığı verdi.



Genelkurmay Başkanı daha sonra İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah'ın türbesi ile müzesini ziyaret etti. Tillo sokaklarında yürüyen heyet vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.



İlçede sakinleri Akar'a geleneksel bayram yemeği ikram etti.



Şehitlerimiz de unutulmadı. Akar ve beraberindekiler, geçen yıl Şirvan ilçesinde PKK'lıların tuzakladığı bomba nedeniyle şehit olan geçici köy korucusu Mehmet Emin Akyıldız'ın kabrini izyaret etti.



Konuşmasında terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Akar, "Bu mücadele devam edecek, inşallah her taraf tertemiz olacak." dedi.



Ardından Kaletül Üstat Tepesi'ndeki seyir terasına geçen Akar, bir süre Botan Vadisi'ni izledi.



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