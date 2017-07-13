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Orgeneral Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'na katıldı.

Orgeneral Hulusi Akar'dan 15 Temmuz açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Yüce Türk adaletine teslim edilen ihanet şebekesi mensupları, asil Türk milletinin yüksek toplumsal vicdanında yargılandıkları gibi adalet karşısında da hesap verecek ve layık oldukları en ağır cezayı alacaklardır." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar,15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda konuştu. Akar'ın konuşması öncesi salondakiler, "En büyük asker bizim asker" sloganı attı.

Törende konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Bizler için  en önemli husus, en büyük takdir güvenilmektir, en büyük başarı da bu güvene  layık olmaktır. Bu doğrultuda, TSK'nın vatanına, milletine, devletine sadık ve  vefalı evlatları, kutsal vatan toprakları, asil ve aziz milletimizin güvenliği,  birliği ve bütünlüğü için gerektiğinde her zaman, her yerde seve seve can vermeye  hazırdır" dedi.   Akar, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 15 Temmuz  Şehitleri Anma Programı'nda, tüm kurum ve kuruluşlarla Türk Silahlı Kuvvetlerine  de sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne,  demokrasiye ve onun köklü değerleriyle saygın kurumlarına yönelik eşine  rastlanmayan bir ihanete kalkıştığını belirtti. Söz konusu ihanetle bağımsızlık ve ulusal birliğin hedef alındığını  dile getiren Orgeneral Akar, "Aziz milletimizi şanlı tarihimizde rastlanmayan bir  ihanet tuzağına düşürmeye kalkışmışlardır. Asker elbisesi içine girmiş eli kanlı  caniler, vatan savunması için düşmana karşı kullanılmak üzere tedarik edilen harp  silah ve malzemelerini 15 Temmuz'da zalimce masum vatandaşlarımıza, milletin  kahraman evlatlarıyla demokrasimizin ve bağımsızlığımızın simgesi kurumlarımıza  karşı kullanmışlardır" diye konuştu.

 Hain darbe girişimine karşı Türk Silahlı Kuvvelerinin ezici  çoğunluğuyla güvenlik güçleri ve kahraman vatandaşların ulusal menfaatler  etrafında birlik olarak kenetlendiğini belirten Orgeneral Akar, "Türk Silahlı  Kuvvetlerine ve bağrından çıktıkları aziz milletimize ihanet eden bu terör  örgütüne hak ettiği cevap, devletimize ve milletimize yaraşır bir vakar ve  basiretle verilmiştir. Yüce Türk adaletine teslim edilen ihanet şebekesi  mensupları, asil Türk milletinin yüksek toplumsal vicdanında yargılandıkları gibi  adalet karşısında da hesap verecek ve layık oldukları en ağır cezayı  alacaklardır" ifadelerini kullandı.

  Akar, canlarını aziz milletin varlığına, birliğine, kardeşliğine ve  devletin bekasına feda etmeye hazır Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman  mensuplarının her zamankinden daha güçlü milletinin emrinde olduğunu  vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla 15 Temmuz'u yeni  bir direnişin simgesi yapan şehitler başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet  diledi, gazileri minnetle andı. Orgeneral Akar, "Bizler için en önemli husus, en büyük takdir  güvenilmektir, en büyük başarı da bu güvene layık olmaktır. Bu doğrultuda,  istikamette TSK'nın vatanına, milletine, devletine sadık ve vefalı evlatları,  kutsal vatan toprakları, asil ve aziz milletimizin güvenliği, birliği ve  bütünlüğü için gerektiğinde her zaman, her yerde seve seve can vermeye hazırdır"  diye konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #15 temmuz #genelkurmay başkanı #hulusi akar
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