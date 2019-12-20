Örgütte çözülme hızlandı! PKK'nın sözde yöneticisi 3 terörist teslim oldu

PKK'lı teröristlere karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlar örgütte çözülmeyi hızlandırdı.

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı operasyonların yanı sıra terör örgütü mensuplarının aileleriyle temas kuruyor.

PKK'dan kaçmaları için ailelerin çocukalarıyla konuşmaları sağlanıyor.

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sayesinde Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren ve PKK'da yönetici düzeyindeki 3 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.