Orkid'in Türkiye düşmanı reklamına TGB'den tepki

Türkiye'nin "kadınlara şiddet, ayrımcılık, adaletsizlik uygulanan toplum" sözleriyle damgalandığı videoda, Türk insanı topyekün "kadın düşmanı" olarak gösterildi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ABD, dünyada tecavüz ve çocuk evliliği konusunda zirvede, kadın cinayetlerinde ise 10. Sırada. Buna rağmen şirket, reklam filmini sadece Türkiye’de yayınlayarak Türkiye düşmanlığı yaptı.

Konuyla alakalı Türkiye Gençlik Birliği (TGB) sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada "ABD'li P&G firmasının Türkiye ürünü olan Orkid pedleri için hazırladığı İngilizce video, bir reklam değil, açıkça bir kara propagandadır." dendi.

ulusal.com.tr