Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti bu şehitlerimiz ve kahramanlar sayesinde ilelebet payidar olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, terörle mücadele ve FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit düşenlerden bazılarının kabirlerinin bulunduğu Etimesgut ilçesinde yer alan Elvanköy Mezarlığı'ndaki anma etkinliğine katıldı.



Şehit ailelerinin de bulunduğu program öncesinde, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Bakan Eroğlu, mezarlıkta 10 kahramanın yattığını belirterek, "Bugün burada şanlı bayrağımız dalgalanıyorsa onlar sayesinde, onlar bu vatan, bu millet, bu devlet için canlarını seve seve feda ettiler. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.



"Bütün düşmanların gözü Türkiye topraklarında"



Şehitliğin, peygamberlikten sonra en yüce makam olduğunu dile getiren Eroğlu, şehitlerin adlarını tek tek sayarak rahmet diledi.



Şehit aileleri ve yakınlarına da sabır temennisinde bulunan Veysel Eroğlu, "Cenabı Allah, bayrağımızın bu topraklarda ilelebet dalgalanmasını nasip etsin.



Türkiye Cumhuriyeti bu şehitlerimiz ve kahramanlar sayesinde ilelebet payidar olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.















Bakan Eroğlu, bütün düşmanların gözünün Türkiye topraklarında olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Dost görünen bazı ülkeler de özellikle PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ gibi, bütün terör örgütlerini maalesef besliyor. Cenabı Allah'tan niyazımız şu, sen bütün terör örgütlerini mahvu perişan eyle. Başta FETÖ olmak üzere, PKK, PYD, DEAŞ ne kadar terör örgütü varsa onları Kahhar isminle kahreyle. Ayrıca onlara silah veren, destek veren, onları eğiten bütün düşman devletleri de mahvu perişan eyle."



"Milletimizin kahramanlığıyla gurur duyuyorum"



15 Temmuz'un birinci yılının yaklaştığına işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:



"Milletimizin kahramanlığıyla gurur duyuyorum. 15 Temmuz'da alçak, hain ve belki tarihimizdeki en kanlı, en hain terör örgütüne karşı 80 milyon vatandaşımız dimdik ayakta durdu ve vatanını korudu. Maazallah bu alçak FETÖ terör örgütü muvaffak olsaydı, maksat ülkeyi işgal ettirmek, ülkeyi parçalamak, bölmekti ama kahraman milletimiz buna müsaade etmedi. 15 Temmuz'da bu vatan için, bu bayrak için şehit olanlar var. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz."



Şehitleri asla unutmayacaklarını vurgulayan Bakan Eroğlu, şehit yakınlarının başlarının tacı olduğunu ve onlara millet olarak sahip çıktıklarını söyledi.