Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kontrol altına alınmayan ormanı olmadığını açıkladı.

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Şu anda, kontrol altına alınmayan yangın yok. Bu sıcak havalarda sönmeden sokağa ya da ormanın kenarına attığı sigara izmariti veya piknik yaparken söndürmediği ateş yüzünden yangın çıkıyor. Bunu görsün milletimiz. Piknik yapıyor, ateşini söndürsün en azından. Ateşli piknik yapmasın bu sıralar. Cam kırıklarını, şişe kırıklarını atmasın" dedi.



Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, 'Akarçay, Batı Karadeniz ve Yeşilırmak Havzaları AB Projesi'nin açılış toplantısına katıldı. Ankara'daki toplantı öncesi, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Kontrol altına alınmayan yangın olmadığını belirten Eroğlu, "Rüzgarlarla Alanya'da, Kaş'ta, İzmir'de ve Çanakkale'de yangınlar oldu. Yangınların sayısı arttı. Hava çok sıcaktı, nem düşüktü; ama orman teşkilatımız cesaretle üzerine gitti. Aşağı yukarı yangınların hepsini söndürdü. Dün de Denizli'de bir yangın çıktı. Onu da kontrol altına aldık. Şu anda, kontrol altına alınmayan yangın yok. Hatta Kıbrıs Güzelyurt'ta da yangın çıkmıştı. Oraya da müdahale ettik. Allah'a şükür gücümüz var" diye konuştu.



"BU SIRALAR ATEŞLİ PİKNİK YAPILMASIN"



Sıcak ve nem oranının düşük olduğu havalarda özellikle vatandaşların da piknik alanlarında dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Eroğlu, "Bu sıcak havalarda sönmeden sokağa ya da ormanın kenarına attığı sigara izmariti veya piknik yaparken söndürmediği ateş yüzünden yangın çıkıyor. Kusura bakmayın; canlarını dişine takarak, orada ormancılarımız cansiperane bir çalışma gösteriyorlar. Bunu görsün milletimiz. Piknik yapıyor, ateşini söndürsün en azından. Ateşli piknik yapmasın bu sıralar. Cam kırıklarını, şişe kırıklarını atmasın. Bunlar bir noktaya odaklanıyor güne ışınları, son derece sıcak ve nemi düşük ortamda yangına sebep oluyor. Orman teşkilatımız, bu sıra hiç uyumuyor. Güçlü bir ekibimiz var. Ben, geçmiş olsun diyorum. Şu anda kontrol altına alınmayan yangın yok" dedi.



"ZİRAAT YANGINLARI ORMAN YANGINI GİBİ GÖSTERİLİYOR"



Ziraat yangınlarının orman yangını olmadığını belirten Eroğlu, şunları söyledi: "Biz sadece orman yangınlarına müdahale etmiyoruz. 3 günde çıkan yangın sayısı çok fazla; ama bu arada bizimle alakası olmayan ziraat yangınları veya çiftlik yakanlar oluyor. Mecburen, vazifemiz olmadığı halde onlara da müdahale ediyoruz. Mesela 30 Haziran'da 18 yangın çıktı. Ziraat yangını da 30 tane yani ona da biz müdahale ediyoruz. 1 Temmuz'da 19 yangın, orman yangını; ziraat yangını 34 tane. 2 Temmuz'da 23 orman yangını, 23 ziraat yangını olmak üzere gerçekten çok sıkıntılı. Bazen bizimle alakası olmayan ziraat yangınları bazen orman yangını gibi gösteriliyor. Bizimle alakası yok. Biz insani maksatlarla müdahale ediyoruz"



"YANAN HİÇBİR ALANI BAŞKA MAKSATLA TAHSİS ETMİYORUZ"



Yanan orman alanlarının farklı maksatla tahsis edilmediğini de vurgulayan Bakan Eroğlu, "Ormanlar olmazsa Türkiye çöl olur. Ormanları, ağaçları canımız gibi korumamız; gözümüz gibi bakmamız lazım. Biz yanan hiçbir alanı başka maksatla tahsis etmiyoruz. 1 yıl içinde ağaçlandırıyoruz. Vatandaşa da gösteriyoruz. Bu konuda kimsenin tereddütü olmasın. Türkiye'de orman varlığı azalmıyor. Pek çok ülkede orman varlığı azalırken, Türkiye'de artıyor. Şu ana kadar 15 milyon dekar ormanlık alan arttı. Bu, gurur verici. Ağaçlandırmada biz, dünyada ilk 3'e giren bir ülkeyiz" diye konuştu.