Ortaylı'dan önemli açıklamalar
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Dünden Bugüne Cumhuriyet" söyleşisinde 29 Ekim 1923 ve öncesini anlattı. Üsküdar'da vatandaşlarla buluşan Ortaylı, "Lozan modern Türkiye'nin tespitidir. Bu tespitin üzerine Cumhuriyet kurulmuştur." dedi.
GÜNDEM 29.10.2019, 14:13
İstanbul Üsküdar'da "Dünden Bugüne Cumhuriyet" söyleşisi yapıldı.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, bu söyleşide vatandaşlarla buluştu. Ortaylı, 29 Ekim 1923 ve öncesini anlattı, Lozan Antlaşması'nın önemine değindi.
İlber Ortaylı, "Lozan üzerine Cumhuriyet kurulmuştur." ifadelerini kullandı.
ulusal.com.tr
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