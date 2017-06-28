Millî sismik arama gemisi MTA Oruç Reis hizmete hazır. Yerlilik oranı yüzde 90'ı aşan gemi, petrol ve doğalgaz aramak üzere Karadeniz'e açılacak. Toplam maliyeti 400 milyon lirayı bulan gemi sayesinde bin 500 metre derinlikte deniz tabanı incelenecek.

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki milli sismik gemisi MTA Oruç Reis hizmete hazır. Gemi, petrol ve doğalgaz araması yapacak.



Sismik araştırma yapacak geminin gerekli tüm testleri tamamlandı.



Tuzla'da bir tersanede inşa edilen ve yerlilik oranı yüzde 90'ı aşan gemi, 400 milyon liraya mal oldu.



Geminin sağladığı imkanlarla, bin 500 metre derinlikte petrol ve doğalgaz aramasının yanı sıra ile deprem ve tsunami araştırmaları da yapılacak.



MTA Oruç Reis açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik arama kapasitesine sahip. 35 gün boyunca denizde kalabiliyor. Boyu 86, genişliği ise 22 metre uzunluğunda.







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