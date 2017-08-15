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Osmaniye'de PKK'lıların firar girişimi engellendi

OSMANİYE'de, terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan hükümlü ve tutuklu 17 kişinin 'fırça sapı, askı kolu ve boncuk işleme tablosu' ile duvar kırarak firar girişimi engellendi

Osmaniye'de PKK'lıların firar girişimi engellendi

Olay dün gece saat 00.20 sıralarında ortaya çıktı. Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hükümlü ve tutuklu olarak tutulan M.T. (26), Ö.Y. (32), O.B., (26), S.A. (31), N.O. (26), M.S. (52), M.Ç. (20), S.A. (24), A.İ. (31), E.D. (23), C.T. (31), H.S. (30), İ.A. (47), K.A.Ö. (33) ve M.O. (26) ile Suriye uyruklu R.M.E. (34) ve E.M.'nin (32) kaldığı C-15 koğuşundan duvara vurma sesi geldiğini duyan dış emniyet nöbetçisinin uyarısıyla cezaevi alarma geçti.

Bu sırada da dışarıdan koğuşun dışa bakan bölümünde bir delik olduğu görüldü.

AÇILAN DELİK CEZAEVİ BAHÇESİNE

Bunun üzerine geniş güvenlik önlemi altında 17 terör örgütü PKK mensubunu kaldığı koğuş tahliye edilerek arama başlatıldı.

Koğuşun içinden duvarda bir delik açıldığı, ancak  açılan deliğin yine cezaevi bahçesine çıktığı belirlendi.

Koğuşta yapılan aramada da olayda kullanılan, fırça sapı, askı kolu ve boncuk işleme tablosu ele geçti.

Firar girişimi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #pkk #osmaniye #cezaevi #firar
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