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Osmaniye'de PKK yük trenine saldırdı

Bahçe ilçesinde PKK'lı teröristlerce demir yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının yük treninin geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu bir vagon ile raylarda hasar oluştu

Osmaniye'de PKK yük trenine saldırdı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde PKK'lı teröristlerce yük trenine yönelik el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi.

Taşoluk köyü yakınlarındaki demir yolu hattında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, Hatay'ın İskenderun ilçesinden Gaziantep yönüne giden yük treninin geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

Patlamanın etkisiyle rayların yanı sıra trenin son vagonunda hafif hasar oluştu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile raylarda onarım için ekip yönlendirildi.

Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

Demir yolunun rayların onarılmasının ardından ulaşıma açılacağı bildirildi


Kaynak: AA
Etiketler; #osmaniye #pkk #yük treni
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