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Osmaniye'de terör saldırısı: Ölü veya yaralı yok

Şehit Piyade Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Kışlası'na terör örgütü mensuplarınca 5 havan mermisi atıldı. Atılan mermilerden 3'ü kışla içerisine, 2'si mahalleye düşerken, olayda ölen veya yaralanan olmadı

Osmaniye'de bulunan Şehit Piyade Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Kışlası'na terör örgütü mensuplarınca 5 havan mermisi atılırken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.



Alınan bilgiye göre, Gebeli Mahalesi'nde bulunan Şehit Piyade Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Kışlası'na Amanos Dağları eteklerinden terör örgütü mensuplarınca 5 havan mermisi atıldı. Atılan mermilerden 3'ü kışla sınırları içerisine, diğer 2'si de mahalledeki bir bahçe ile yola düştü.



Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri mermilerin düştüğü bölgelerde geniş güvenlik önlemi alıp, inceleme başlattı.



Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da olay yerine gelerek, görevlilerden bilgi aldı.



Bu arada, olay sonrasında kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede özel harekat polisleri ve zırhlı araçların katılımıyla geniş çaplı operasyon başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #osmaniye #terör #pkk
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