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Osmaniye merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 23 kişi gözaltına alındı

Osmaniye merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 7 şüpheli aranıyor.

Osmaniye merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 23 kişi gözaltına alındı

Osmaniye merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 7 şüpheli aranıyor.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY örgütüne üye oldukları ve örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullandıkları öne sürülen 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.  

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince  Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 23 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  

Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin arandığı belirtildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #fetö #operasyon #gözaltı
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