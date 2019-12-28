Osmanlı Ocakları’ndan "ODTÜ" desteği

Osmanlı Ocakları’ndan Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği’ne destek geldi.



Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Vatan Partili, Ak Partili, MHP’li ve TGB’li gençler “Tarihten Bugüne Vatan ve Hürriyet: Namık Kemal” anması düzenlemişti. Anmaya, terör örgütü PKK’ya yakın bazı gruplar saldırı girişiminde bulunmuştu.



Ayrıca etkinlik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nca da yasaklanmıştı.



PKK’lıların saldırılarına karşı birleşen vatansever öğrenciler ise “üniversitelerde teröre geçit vermeyeceğiz” açıklamasında bulunmuşlardı.



Osmanlı Ocakları’ndan terör örgütü yandaşlarına karşı üniversitelerde mücadele eden gençlere destek geldi.



Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, üniversitelerde mücadele eden Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği’nin yanında olduklarını söyledi.



Canpolat, Türkiye ittifakına dikkat çekti.



Öte yandan Osmanlı Ocakları, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu



Suç duyurusu dilekçesinde, Davutoğlu’nun geçmişten bu yana yaptıklarıyla ülke istikrarını ve milletin geleceğini karanlığa sürüklediği kaydedildi.

ulusal.com.tr

