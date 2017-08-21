ÖSYM Başkanı Ömer Demir istifa ettiğini açıkladı

ÖSYM Başkanı Ömer Demir: Görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum.



​ÖSYM, bin 110 adayın ilan edilen yerleştirmesinin değiştiğini açıklamıştı. Daha önce bir programa yerleşmediği açıklanan bin 628 adayın ise yerleşir duruma geldiğini belirtmişti.





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