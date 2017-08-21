ÖSYM Başkanı Ömer Demir: Görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum.
ÖSYM, bin 110 adayın ilan edilen yerleştirmesinin değiştiğini açıklamıştı. Daha önce bir programa yerleşmediği açıklanan bin 628 adayın ise yerleşir duruma geldiğini belirtmişti.
Ayrıntılar geliyor...
ÖSYM Başkanı Ömer Demir istifa ettiğini açıkladı
ÖSYM Başkanı Ömer Demir: Görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum.
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