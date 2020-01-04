Otel odasında ölü bulunmuşlardı! Detaylar ortaya çıktı

Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'ndeki bir otele dün giriş yapan Osman Turan (34) ve Gülnihal Kurum'un (20) odasını temizlemek için kapıyı çalan görevli, içeriden ses gelmemesi üzerine otel yönetimine haber verdi.

Otel yönetiminin de müşterilerine ulaşamaması üzerine, yedek kartla odaya girildi. Görevliler, odada iki kişiyi silahla vurulmuş halde görünce, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Odada bir silah ve iki boş kovan bulan polis ekipleri, olay yerinde delil topladı.

Ekiplerin incelemesi sonucunda, Gülnihal Kurum'u silahla öldürün Osman Turan'nın intihar ettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından cesetler, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.