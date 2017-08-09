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"Otelimize tesettürlü gelmesin" diyen otel sahibi Fetih Yılmaz Sezer hakkında soruşturma

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir gazetede yer alan "Otelimize tesettürlü gelmesin" şeklindeki haber üzerine, otelin sahibi hakkında soruşturma başlattı

"Otelimize tesettürlü gelmesin" diyen otel sahibi Fetih Yılmaz Sezer hakkında soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya'da otel sahibi Fetih Yılmaz Sezer hakkında, bir gazetede yer alan "Otelimize tesettürlü gelmesin" söylemi üzerine "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, 8 Ağustos'taki Yeni Şafak gazetesinin manşetinden duyurduğu "Otelimize tesettürlü gelmesin" başlıklı haberde Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelin sahibi Fetih Yılmaz Sezer'in açıklamalarına yer verildiğini, gazetenin 17'inci sayfasında da röportaj içerinin bulunduğunu tespit etti.

Savcılık, yaptığı incelemede Sezer'in ifadelerinin, "nefret ve ayrımcılık" suçunu düzenleyen TCK'nın 122. maddesinde yer alan "Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapmak" ve TCK'nın 216'ıncı maddesindeki "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlatılmasına karar verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #bakırköy
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