Otoyollarda hız sınırı kontrolü 1 Temmuz'da başlıyor. Yeni sistemle araçların otoyola giriş ve çıkışı hesaplanacak. Eğer kat edilen yok kısa sürede alınmışsa ceza kesilecek

Çalışmalarda sona gelindi. Artık otoyolarda da hız sınırı süre ile kontrol edilecek.



Emniyet Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanmıştı protokol. Uygulamanın başlangıcı için tarih de verilmişti.



Süre doldu. Yeni sistem 1 Temmuz'dan itibaren Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın, Niğde-Şanlıurfa, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa otoyolunda uygulanacak.



Peki yeni sistem nasıl çalışıyor? Hız sınırı uygulaması otoyol giriş ve çıkışlarında bulunan HGS ve OGS gişeleri üzerinden yapılacak. Otoyolun uzunluğuna göre saatte 120 kilometre üzerinden gişelerden giriş ve çıkış süresi hesaplanacak.



Örneğin 112 kilometrelik Aydın-İzmir otoyolundan kurallara uygun olarak geçiş süresi 1 Saat 11 dakika. Eğer siz bu süreyi 1 saat 10 dakika veya daha da önce tamamlarsanız ceza ödemek zorunda kalacaksınız.



Otoyollardaki trafik kazalarını önlemek için uygulanan sistemin bir diğer amacının da araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak olduğu belirtiliyor.



ulusal.com.tr