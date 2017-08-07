Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin İkizdere ilçesi yakınlarındaki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda yapımı sürdürülen Ovit Tüneli’ndeki çalışmaları inceledi.

Artvin’in Hopa İlçesi’nde Gürcistan’a açılan Sarp Sınır Kapısı’ndaki incelemelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Ovit Dağı’na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte 14. 3 kilometre ile Türkiye’nin en uzun, dünyanın ise 4’üncü uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Ovit Tüneli'ndeki çalışmaları yerinden inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti için bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.



İŞÇİLERLE BİR ARAYA GELDİ



İncelemeler sonrası Erdoğan tünel inşasında çalışan işçilerle de bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çekildi. Yapımı süren tünelin de içerisine giren Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir süre incelemelerde bulundu. Basına kapalı gerçekleşen ve 40 dakika süren incelemeleri ardından bölgeden ayrılan Erdoğan helikopterle Rize’ye gitti.



OVİT TÜNELİ



Rize'nin İkizdere İlçesi Ovit Dağı geçidinde yapımında sona gelinen 14. 3 kilometrelik Ovit Tüneli, Türkiye’nin en uzun, dünyanın 4’üncü uzun çift tüplü tüneli olacak. Ovit projesi, Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılı Osmanlı Devleti’nin kalkınma çalışmalarında yer aldı. Proje için ilk adım 1930 yılında yol projesi ile hayata geçirildi. Kazma ve küreklerle yol yapımının başlanan bölgeye Rizeliler gruplar halinde gönderildi. Yapımı yıllarca gündemden düşmeyen Ovit Tünel projesi ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde gündeme geldi ve 13 Mayıs 2012 tarihinde temeli atıldı.



12 AY BOYUNCA ULAŞIM SAĞLANACAK



Tünelin giriş kotu 2054 metre, çıkış kotu ise 2260 metre olacak. Makyol İnşaat tarafından yapılan ve 412 milyon 366 bin liraya mal olacak olan Ovit Tüneli'nin tamamlanmasıyla Rize - Erzurum arasındaki ulaşım 4.4 kilometre kısalacak ve 12 ay boyuna kesintisiz sağlanacak. Kış şartları nedeniyle ulaşımın aksadığı Ovit Dağı geçidinde yapılacak tünel sayesinde Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri birbirine bağlanacak.11 Kasım 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle Ovit tünelinde ışık göründü töreni yapılmıştı. Aydınlatma ve mekanik aksamlarının yapımı süren Ovit Tüneli’nin yıl sonunda tek tüpünün trafiğe açılması planlanıyor.