Oyuncu Pınar Altuğ, dört yıl önce bir televizyon kanalında, başörtüsüyle ilgili yaptığı açıklama yüzünden Instagram sayfasında ölüm tehditleri aldı.

Oyuncu Pınar Altuğ, dört yıl önce bir televizyon kanalında, başörtüsüyle ilgili yaptığı açıklama yüzünden Instagram sayfasında ölüm tehditleri aldı.



O dönem öğrencilerin kılık kıyafetlerinin serbest olmasına ilişkin yönetmeliğine oyuncu, “Bu beni rahatsız ediyor. Biz Atatürk’ün çocuklarıyız. Bize yıllardır öğretilen bir kılık kıyafet kanunu var ve hep onun peşinden gittik. İnandığı için türban takılıyorsa sonuna kadar saygım var. Ama eğer şekilcilik olarak takılıyorsa o zaman tepki gösteriyorum” sözlerini bir takipçisi yeniden gündeme getirdi.



‘Çocuklar Duymasın’ setinde partneri Tamer Karadağlı’yla fotoğrafını Instagram’dan paylaşan Altuğ, “Bir daha kapalı kadınlarla ilgili öyle açıklama yaparsan, sete gelip seni öldürürüm” yorumunu yapan takipçisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.



Bir başka takipçisinin, “Ünlü isimler kötü yorumu hemen mahkemeye taşıyor” mesajına ise Altuğ, “Bu kötü yorum sayılmıyor. ‘Sete gelir seni orada öldürürüm’ diyor, bayağı tehdit ve kabul edilemez” diye kendini savundu.



Konuyla ilgili konuşan oyuncu, “Hesap anında kapatıldı. Avukatım konuyu takip ediyor” dedi. Altuğ, ayrıca profilini yorumlara kapatmayacağını da sözlerine ekledi.



ulusal.com.tr