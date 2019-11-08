Özdemir Nutku hayatını kaybetti

Usta Tiyatrocu Özdemir Nutku, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Nutku, tiyatro duayenlerindendi. 9 Eylül Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Tiyatro Bölümü'nü kurdu. Bugüne kadar 37'si tiyatro, 22'si çeviri, 4'ü şiir, 12'si oyun ve uyarlama, 2'si senaryo, 1'i çocuk olmak üzere 78 kitap yazdı ve yayımladı.



Tiyatronun sevilen isimlerinden Nutku, kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir İzmir'de tedavi görüyordu.



Ünlü tiyatro oyuncusu sabah erken saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



88 yaşında hayata gözlerini yuman Nutku’nun cenaze töreni 10 Kasım Pazar günü yapılacak.

ulusal.com.tr