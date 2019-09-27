Sigaranın kapalı alanlardan metrobüs duraklarına kadar çok sayıda yasaklı bölgesi vardı.
Şimdi de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri üzerine özel araçlarda denetimler arttı. "Dumansız Araçlar Uygulaması"nda 5 bin 63 kişiye ceza kesildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası özel araçlarda sigara yasağı tekrar hayata geçirildi. 1 gün içinde yüzlerce kişiye ceza yağdı.
Henüz yasaktan haberi olmayan ve sigara içtiği tespit edilen vatandaşlara 153 lira ceza kesildi
Dumansız araçlar uygulaması 2013 yılında yasallaşmıştı ancak özel araçlarda uygulanmıyordu.kanun 6 yıl aradan sonra tekrar yasallaştı.
Türkiye genelinde jandarma ve trafik ekiplerince yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi. Kamerayla içinde sigara içildiği tespit edilen araçlar uygulama noktalarında durduruldu. Ekipler, sigara içen kişilere cezai işlem uyguladı.
ulusal.com.tr
Özel aracında sigara içen binlerce kişiye ceza yağdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla "Dumansız Araçlar Uygulaması"nda denetimler artırıldı. Ekipler sadece bir günde 5 bin 63 kişiye para cezası kesti. Ancak çoğu sürücünün bu yasaktan haberi bile yok.
Sigaranın kapalı alanlardan metrobüs duraklarına kadar çok sayıda yasaklı bölgesi vardı.