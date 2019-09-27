Özel aracında sigara içen binlerce kişiye ceza yağdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla "Dumansız Araçlar Uygulaması"nda denetimler artırıldı. Ekipler sadece bir günde 5 bin 63 kişiye para cezası kesti. Ancak çoğu sürücünün bu yasaktan haberi bile yok.

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