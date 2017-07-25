Özel güvenlik hizmeti sağlayan şirket ve bu şirketlerden hizmet alan 3 bin 299 kuruma yönelik denetimlerde eksiklik ve kusuru bulunan firmalara 55 bin 766 lira ceza kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından özel güvenlik hizmeti veren şirket ve bu şirketlerden hizmet alan kurumlara yönelik denetlemelerde, 8 firmaya 55 bin 766 lira ceza kesildi.



Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının kamu güvenliğini tamamlayıcı unsur olan özel güvenlik hizmetlerine yönelik denetimleri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun doğrultusunda yapılıyor.



Daha önce özel güvenlik şube müdürlüklerince gerçekleştirilen denetimler, artık Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca yürütülüyor. Denetimler, tamamı birinci sınıf emniyet müdürü olan denetçiler tarafından gerçekleştiriliyor.



Bu kapsamda, yıl başından bugüne kadar 69 ilde 124 müfettiş tarafından 2 bin 181'i özel güvenlik hizmeti alan yer, 548'i özel güvenlik birimi, 387'si özel güvenlik şirketi, 121'i özel güvenlik eğitim kurumu, 60'ı alarm izleme merkezi ve 2'si kişi koruma olmak üzere 3 bin 299 kurum denetlendi.



Denetlemelerde, eksiklik ve kusurları görülen 8 firmaya 55 bin 766 lira ceza kesildi.