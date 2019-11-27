Özel haber- KOSGEB'te düzeltme harekatı

KOBİ'lere dağıtılan desteğin nasıl kullanıldığı takip edilecek.

Sayıştay Başkanlığı, KOSGEB'in 2016 ve 2017 yıllarında binlerce lira krediyi KOBİ'lere usulsüz dağıttığını tespit etmişti. Destek kapsamında işletmelere 50'şer bin lira verilmişti. Usulsüzlüklerin yer aldığı raporlara ise Ulusal Kanal ulaşmış, konuyu gündeme taşımıştı. Raporlara göre, dağıtılan kredilerin bir kısmının KOBİ tanımına uymayan işletmelere de verildiği görülmüştü. Dönemin CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, usulsüz kredi dağıtımına tepki göstermişti.

Sayıştay, kredilerin usulsüz dağıtımının yanı sıra verilen desteğin etkin bir izleme ve etki değerlendirmesine tabi tutulmadığını saptamıştı. Etki değerlendirmesi için görev ve sorumlulukların da belirlenmediği belirtilmişti.

Ulusal Kanal'ın ulaştığı 2019'un Eylül ayında yayımlanan Sayıştay raporunda KOSGEB'in hatalarını gidermek için adım attığı ortaya çıktı. Rapora göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB bünyesinde İzleme, Değerlendirme ve Analiz Müdürlüğü kuruldu.

7 Temmuz 2018'de yapılan değişikliğin ardından Müdürlük Sayıştay'ın tespit ettiği hataları gidermek için harekete geçti..

KOSGEB, Merkez Teşkilatı Yönergesinde Müdürlüğün görevleri tek tek anlatıldı.

HABER: GÜRKAN DEMİR

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