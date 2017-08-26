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Özel Harekat'ta değişiklik! 'Daire Başkanlığı, 'Başkanlığa' dönüştürüldü

Yeni KHK ile Özel Harekat Dairesi Başkanlığında da değişiklikler yapıldı. Buna göre; Daire Başkanlığı birimin pozisyonu “Başkanlık” pozisyonuna yükseltildi, unvanı da “Özel Harekat Başkanı” oldu. Özel Harekât Başkanı, mesleki kıdem itibarıyla Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ile aynı seviyede olacak

Özel Harekat'ta değişiklik! 'Daire Başkanlığı, 'Başkanlığa' dönüştürüldü

Özel Harekât Dairesi Başkanlığında değişikliğe gidildi.

Değişiklik Olağanüstü Hal kapsamında yürürlüğe girin Kanun Hükmünde Kararname ile yapıldı.

“Terörle mücadele konseptine” uygun bir yapılanmaya gidilen değişikliğe göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında 'Daire başkanlığı' olarak görünen birimin pozisyonu yükseltildi, 'Başkanlık' haline dönüştürüldü. Yeni unvan da “Özel Harekat Başkanı” olarak değiştirildi.

Özel Harekât Başkanı, mesleki kıdem itibarıyla Emniyet Genel Müdür Yardımcısı’na eşitlendi. Dört yıldızlı emniyet müdürü statüsüne yükseltilen Başkan, eskiden olduğu gibi yine 'doğrudan' Emniyet Genel Müdürü’ne bağlı ve sorumlu olacak.

Ülke genelinde Ankara Gölbaşı’ndaki merkez birimin dışında, merkeze bağlı olarak faaliyet yürütecek sekiz bölge müdürlüğü kurulacak. 

Teşkilata polis memuru yetiştirmede kullanılan bir polis eğitim merkezi, tamamen özel harekat eğitim merkezine dönüştürülecek. Bu okul, sadece özel harekatçı polis yetiştirilmesinde kullanılacak. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #özel harekat #khk
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