Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin geçen ay Rusya'nın hava operasyonlarında öldürülmüş olma ihtimalinin yüzde 100'e yakın olduğunu söyledi.
Rus basınına konuşan Ozerov, "Eğer Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, IŞİD liderinin öldürüldüğü konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor sunuyorsa, o halde bu ihtimal yüzde 100'e yakındır" dedi.
'RUSYA, DİĞER ÜLKELERİN DURUMUNA DÜŞMEK İSTEMİYOR'
Daha önce bazı ülkelerin Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıkladığını ancak ardından Bağdadi'nin hayatta olduğunu görüldüğünü anımsatan Ozerov, Rusya'nın bu duruma düşmek istemediğinin altını çizdi.
'BAĞDADİ'NİN KAMUOYUNDA GÖRÜLMEMESİ, BU İHTİMALİ GÜÇLENDİRİYOR'
Öte yandan Ozerov, "IŞİD'in şimdiye kadar Bağdadi'yi kamuoyu önüne çıkarmaması, öldüğü ihtimalini güçlendiriyor. Genelde, Bağdadi'nin öldüğüne dair haberler çıktıktan sonra açıklama yapılırdı" ifadelerini kullandı./Sputnik
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