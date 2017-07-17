Hükümlü Ahmet Suphi Altındöken'in Adana'daki cezaevinde silahlı saldırıda ölmesi olayıyla ilgili tutuklu yargılanan sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlülerden Ahmet Suphi Altındöken'in Adana'daki cezaevinde silahlı saldırıda ölmesi, babası Necmettin Altındöken'in ise yaralanmasıyla ilgili davada sanıklardan tutuklu Gültekin Alan ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi, tutuksuz 6 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.



Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu Gültekin Alan, tutuksuz sanıklar Ferat Yüksel, infaz koruma memuru Hacı Ahmet Özdoğan, Gamze Bağlar, Serkan Akkoca ile avukatları katıldı. Başka suçtan cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar Ahmet Tekin Baykal ve Hüsamettin Bağlar ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemi ile duruşmada hazır oldu.



Öldürülen Ahmet Suphi Altındöken’in olayda yaralanan babası Necmettin Altındöken de hükümlü olduğu Silivri Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.



İddia makamının geçen celsede verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlamasının ardından sanıklara son savunmaları soruldu.

Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin bulunmadığını belirtip beraatlerini istedi.



Mahkeme heyeti, Alan’ı "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca, Alan'a "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten" 18 yıl, "hakaretten" 1 yıl 4 ay, "yasak eşyaları cezaevine sokmak, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından 6 yıl, "infaz koruma memurlarını hürriyetlerinden alıkoymadan" da 4 yıl 5 ay 10 gün olmak üzere toplam 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası daha verildi.



Cezalarda indirim yapılmazken, diğer sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti.



Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın katil zanlısı Ahmet Suphi Altındöken (26) ile babası Necmettin Altındöken (51), 12 Nisan 2016'da Gültekin Alan'ın silahlı saldırısına uğramıştı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü Suphi Altındöken hayatını kaybederken, babası ağır yaralanmıştı.



Soruşturma kapsamında Alan ile olaya karıştıkları iddia edilen Hüsamettin ve eşi Gamze Bağlar ile Hacı Ahmet Özdoğan, Ahmet Tekin Baykal ve Ferhat Yüksel tutuklanmış, Serkan Akkoca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 25 Ocak’ta yapılan duruşmada Gültekin Alan dışındaki 5 sanığın tahliyesine karar verilmişti.