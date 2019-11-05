Özgür Bursalı'dan Nazlı Ilıcak Ahmet Altan Mehmet Altan tepkisi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay ve Nazlı Ilıcak'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası verilirken, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine hükmedildi.

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı, bu kararların ardından CHP'li Mehmet Ali Çelebi'nin paylaşımına tepki gösterdi.

Bursalı, şunları belirtti:

"Doğu Perinçek bu tip durumlar için 'sistem ölüsünü alkışlar, dirisini duvara gömer demişti.'

Genel Başkanınızla birlikte 'NAZLI ILICAK BURDAAA' diye bağırarak rahat koltuğunuzda 'vekilliğe' devam edin sayın Mehmet Ali Çelebi

Toprağın altındakilerin sizin 'alkışlarınıza' ihtiyacı yok!"

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