Özgür Erdursun'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması: 700 bin EYT'li emekli olursa...
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdursun, "700 Bin #EYT'li emekli olursa ortalama 1.600TL emekli maaşı ile aylık 1 Milyar 120 Milyon maliyeti olur, İşsizlik sigortası fonunun 1 aylık faiz geliri(Ekim Ayı) 1 Milyar 515 Milyon TL" bilgisini paylaştı
GÜNDEM 19.11.2019, 00:58 19.11.2019, 00:58
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Erdursun, 700 bin emeklilikte yaşa takılanın emekli olursa ortalama 1600 lira emekli maaşı ile aylık 1 milyar 120 milyon maliyeti olacağını ifade etti.
Özgür Erdursun, ekim ayını örnek vererek işsizlik sigortası fonunun bir aylık faiz gelirinin 1 milyar 515 milyon lira olduğunu belirtti.
Erdursun, şunları aktardı:
"2019 Ekim ayında işsizlik sigortası fonunun geliri 3 Milyar 558 Milyon TL, Ekim ayında işsizlik sigortası fonundan işverene Teşvik ve Destek için aktarılan tutar 1 Milyar 687 Milyon TL, İşçiye ödenen işsizlik maaşı ise 834 Milyon TL'dir."
ulusal.com.tr
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